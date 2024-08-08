Появившаяся на публике в обтягивающем наряде Милявская произвела фурор

Видео с ее выходом на сцену быстро разлетелось по Сети, вызвав бурю восторга и обсуждений. Телеграм-канал "Бедная Богатая девочка" поделился кадрами, на которых Лолита исполняла свои знаменитые хиты, и публика была в полном восторге от ее яркого образа.