Появившаяся на публике в обтягивающем наряде Милявская произвела фурор

Видео с ее выходом на сцену быстро разлетелось по Сети, вызвав бурю восторга и обсуждений. Телеграм-канал "Бедная Богатая девочка" поделился кадрами, на которых Лолита исполняла свои знаменитые хиты, и публика была в полном восторге от ее яркого образа.
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