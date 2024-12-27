Университет в Киеве уволил профессора за слова о сексе «голодных украинок» с иностранными военными

КИЕВ, 27 декабря, ФедералПресс. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко объявил о досрочном увольнении профессора Никиты Василенко из-за его скандальных комментариев о «голодных украинках» и иностранных миротворцах.
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