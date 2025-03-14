"Станет большим разочарованием". Что сказал Трамп о словах Путина про перемирие с Украиной

Американский лидер назвал высказывания российского коллеги "многообещающими, но неполными" Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывания президента РФ Владимира Путина о нюансах в возможном перемирии с Украиной.
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