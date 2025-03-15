«Путешествие в Реймс»: как проходят гастроли Большого в Мариинском театре

В рамках масштабного проекта обменных гастролей двух столиц на новой сцене звучит опера Джоаккино Россини «Путешествие в Реймс» В классическом варианте действие происходит на территории гостиницы на водах “Золотая лилия”: именитые постояльцы готовятся к отъезду на церемонию коронации Карла X Французского в Реймсе, однако по ряду недоразумений путешествие отменяется.
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