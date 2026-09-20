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"Герань" поразила новый мост для перевозки грузов ВСУ под Одессой

"Герань" поразила новый мост для перевозки грузов ВСУ под Одессой

max.ru/Минобороны России Российские военные с помощью беспилотника "Герань-4 сикер" поразили новый автомобильный мост в районе Маяков Одесской области.

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