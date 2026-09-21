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Царьград

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Россия возвращает Украину в 90-е. В худшем понимании

Россия возвращает Украину в 90-е. В худшем понимании

Армия России планомерно выбивает цифровую инфраструктуру Украины, и координатор подполья Сергей Лебедев считает это важным решением.

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