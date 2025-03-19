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Царьград

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Исторический разговор: Путин и Трамп обсудили прекращение огня на Украине

Исторический разговор: Путин и Трамп обсудили прекращение огня на Украине

Турецкий политолог Энгин Озер назвал разговор Путина и Трампа историческим. Лидеры обсудили частичное прекращение огня на Украине и обмен пленными.

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