Благотворительный фонд «Страна для детей» привлек более 11 миллионов рублей для помощи пострадавшим в Курской области

МОСКВА, 28 октября, ФедералПресс. Благотворительный фонд «Страна для детей» совместно с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой активно поддерживают пострадавших в Курской области, собрав более 11 миллионов рублей и доставив в регион 29 тонн гуманитарной помощи.
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