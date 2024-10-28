Благотворительный фонд «Страна для детей» привлек более 11 миллионов рублей для помощи пострадавшим в Курской области

МОСКВА, 28 октября, ФедералПресс. Благотворительный фонд «Страна для детей» совместно с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой активно поддерживают пострадавших в Курской области, собрав более 11 миллионов рублей и доставив в регион 29 тонн гуманитарной помощи.