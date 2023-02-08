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Радимов о Дзюбе в «Локо»: «Когда он будет набирать форму? В чемпионате осталось 13 туров – это 2 месяца»

Радимов о Дзюбе в «Локо»: «Когда он будет набирать форму? В чемпионате осталось 13 туров – это 2 месяца»

Владислав Радимов прокомментировал переход Артема Дзюбы в «Локомотив». «Нападающему все равно потребуется время, чтобы набрать форму.

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