"Волчанск - всё": Внезапное продвижение "Севера" под Харьковом. Котёл готов. Элитный спецназ ГУР идёт в плен - источники

Коллаж ЦарьградаСегодня 113K прочитали Военкоры заявили, что в Волчанске под Харьковом был взорван последний мост - ВСУ оказались в полном котле - внезапное продвижение группировки "Север": "Волчанск - всё".
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