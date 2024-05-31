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Добрый Мир

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  • Сергей Татаринцев
    Что ты не генерал а самозванец,народ России знал и понял это давно.Мало того ты ещё и ворюга несусветный,воровал ни м...Я вовсе не генера...
  • Наталья Середа
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"Волчанск - всё": Внезапное продвижение "Севера" под Харьковом. Котёл готов. Элитный спецназ ГУР идёт в плен - источники

"Волчанск - всё": Внезапное продвижение "Севера" под Харьковом. Котёл готов. Элитный спецназ ГУР идёт в плен - источники

Коллаж ЦарьградаСегодня 113K прочитали Военкоры заявили, что в Волчанске под Харьковом был взорван последний мост - ВСУ оказались в полном котле - внезапное продвижение группировки "Север": "Волчанск - всё".

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