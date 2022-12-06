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Идентифицировать водяного оленя научили охотинспекторов в Уссурийске

Идентифицировать водяного оленя научили охотинспекторов в Уссурийске

В Уссурийске прошел семинар для охотничьих инспекторов из приморских охотхозяйств. 30 специалистов из девяти муниципалитетов региона обучались правилам поведения с потенциальными нарушителями и учились идентифицировать водяного оленя, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморского края.

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