Идентифицировать водяного оленя научили охотинспекторов в Уссурийске

В Уссурийске прошел семинар для охотничьих инспекторов из приморских охотхозяйств. 30 специалистов из девяти муниципалитетов региона обучались правилам поведения с потенциальными нарушителями и учились идентифицировать водяного оленя, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморского края.
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