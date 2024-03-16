МО РФ: в небе над Белгородской и Курской областями уничтожены восемь дронов

За минувшую ночь в небе над Белгородской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских дрона, снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и ракету ТРК «Точка-У», а над Курской — пять беспилотников.