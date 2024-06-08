Что стало с легендарными «Ранетками»?

Молодежная группа «Ранетки» по праву может называться легендарной. Девчонки Женя, Аня, Лера, Лена и Наташа смогли своими песнями задеть сердца подрастающего поколения и моментально стать самыми известными.
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