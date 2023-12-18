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Уткин о матче «Ливерпуль» – «МЮ»: «Заснул на 30-й минуте. 0:0, я ничего не пропустил, прям я – Онана!»

Уткин о матче «Ливерпуль» – «МЮ»: «Заснул на 30-й минуте. 0:0, я ничего не пропустил, прям я – Онана!»

«Вот за что я недолюбливаю Премьер-лигу. Посмотрел «Ливерпуль» – «МЮ», прекрасная замануха, чтобы завершить трудовое воскресенье.

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