Криминальная ситуация в Сахалинской области улучшилась на 5% за девять месяцев 2024 года

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел России состоялась пресс-конференция начальника УМВД России по Сахалинской области генерал-майора полиции Арсена Исагулова, на которой были озвучены итоги работы ведомства за истекший период 2024 года.
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