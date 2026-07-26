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Покупателей Wildberries предупредили: эти товары теперь лучше не заказывать

Покупателей Wildberries предупредили: эти товары теперь лучше не заказывать

После серии ЧП и перегрузки складов покупателям Wildberries советуют внимательнее выбирать заказы. Формально маркетплейс продолжает работать в обычном режиме, но именно в стрессовый период логистики резче всего проявляются слабые места: хрупкий товар, сомнительные бренды и категории, где спорить сложнее всего.

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