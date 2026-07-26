Покупателей Wildberries предупредили: эти товары теперь лучше не заказывать

После серии ЧП и перегрузки складов покупателям Wildberries советуют внимательнее выбирать заказы. Формально маркетплейс продолжает работать в обычном режиме, но именно в стрессовый период логистики резче всего проявляются слабые места: хрупкий товар, сомнительные бренды и категории, где спорить сложнее всего.