Камила Валиева показала свой образ на чемпионате России по фигурному катанию

Камила Валиева, одна из лидеров российского фигурного катания, поделилась своими фотографиями в Instagram (принадлежащий компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) перед началом чемпионата России – 2024, который стартует сегодня в Челябинске.
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