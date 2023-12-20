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Камила Валиева показала свой образ на чемпионате России по фигурному катанию

Камила Валиева показала свой образ на чемпионате России по фигурному катанию

Камила Валиева, одна из лидеров российского фигурного катания, поделилась своими фотографиями в Instagram (принадлежащий компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) перед началом чемпионата России – 2024, который стартует сегодня в Челябинске.

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