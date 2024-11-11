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Пока вы спали: Шольц об условии диалога с Путиным и беспокойство Токио из-за РФ и США
Комментарии
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G
Gleb
Немецкий клоун ставит условие Путину? Не смешно. Даже, если он наберётся смелости позвонить самому, думаю ему ответят: "Оставьте сообщение, после сигнала"
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18 час.
Владимир Соловьев
ВЫДВИГАЮТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ТОЛЬКО УСЛОВНЫЕ И НЕДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИКИ.
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16 час.
Alex Nемо
Условия для любых переговоров будет назначать Россия, а всем остальным особенно Германии и Японии для начала нужно добиться прекращения оккупации и вывода оккупационных войск со своей территории. Я не шучу! Япония и Германия до сих пор официально являются оккупированными территориями, просто об этом умалчивают.
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8 час.
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