Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 979 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Наркошибздик разбушевался перед снятием с довольствия.В ГД объяснили «п...
  • Владимир Алтайцев
    Фу, как глупо.Украинские военны...
  • Владимир Алтайцев
    Да т при чём  здесь Трамп-то?  Просто  ВС  РФ  беспощадно начали уничтожать нацистов  каждый  день без передышки. Иде...Украинские военны...

Пока вы спали: Шольц об условии диалога с Путиным и беспокойство Токио из-за РФ и США

Пока вы спали: Шольц об условии диалога с Путиным и беспокойство Токио из-за РФ и США

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
G
Gleb
Немецкий клоун ставит условие Путину? Не смешно. Даже, если он наберётся смелости позвонить самому, думаю ему ответят: &quot;Оставьте сообщение, после сигнала&quot;
Ответить
18 час.
Владимир Соловьев
ВЫДВИГАЮТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ТОЛЬКО УСЛОВНЫЕ И НЕДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИКИ.
Ответить
16 час.
Alex Nемо
Условия для любых переговоров будет назначать Россия, а всем остальным особенно Германии и Японии для начала нужно добиться прекращения оккупации и вывода оккупационных войск со своей территории. Я не шучу! Япония и Германия до сих пор официально являются оккупированными территориями, просто об этом умалчивают.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх