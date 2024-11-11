Пока вы спали: Шольц об условии диалога с Путиным и беспокойство Токио из-за РФ и США

Немецкий клоун ставит условие Путину? Не смешно. Даже, если он наберётся смелости позвонить самому, думаю ему ответят: "Оставьте сообщение, после сигнала"

Alex Nемо

Условия для любых переговоров будет назначать Россия, а всем остальным особенно Германии и Японии для начала нужно добиться прекращения оккупации и вывода оккупационных войск со своей территории. Я не шучу! Япония и Германия до сих пор официально являются оккупированными территориями, просто об этом умалчивают.