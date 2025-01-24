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Мчуну: я отличаюсь от тех, с кем Гаджимагомедов когда-либо сталкивался

Мчуну: я отличаюсь от тех, с кем Гаджимагомедов когда-либо сталкивался

Чемпион WBA в бриджервейте, финалист Олимпийских игр — 2020, двукратный чемпион мира, чемпион Европы-2024, победитель Европейских игр — 2019 россиянин Муслим Гаджимагомедов встретится с боксёром из ЮАР Табисо Мчуну.

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