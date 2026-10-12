Как поднять гемоглобин своими силами

Низкий уровень гемоглобина остается одной из самых популярных причин плохого самочувствия. Ткани и органы не получают нужного количества кислорода, сердце и дыхательная система вынуждены работать на повышенных оборотах, но вялость и сонливость никуда не уходят.
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