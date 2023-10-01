ФОТО: ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ "ПО ПУТИ В СОЦИАЛЬНЫЙ АД": БЮДЖЕТ РОССИИ ПОДОРВУТ МИГРАНТЫ И "ЧЕЛОВЕЙНИКИ" На днях правительство России утвердило проект бюджета, который улучшит состояние социальной сферы в ближайшие три года.
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