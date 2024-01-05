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Марьинский вестник

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Волонтёры сдали в избирательный штаб Путина часть собранных в Москве подписей

Волонтёры сдали в избирательный штаб Путина часть собранных в Москве подписей

Сегодня волонтеры передали в избирштаб часть собранных подписей в поддержку выдвижения президента В Москве представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Московского регионального отделения «Единой России» передали часть подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах в 2024 году в избирательный штаб.

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