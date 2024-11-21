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Новости Омска

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Для нового омского аэропорта хотят найти базового перевозчика

Для нового омского аэропорта хотят найти базового перевозчика. Предыдущий - авиакомпания «Ред Вингс» - потерял этот статус после начала СВО и сокращения своей полетной программы.

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