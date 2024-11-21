Для нового омского аэропорта хотят найти базового перевозчика. Предыдущий - авиакомпания «Ред Вингс» - потерял этот статус после начала СВО и сокращения своей полетной программы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Для нового омского аэропорта хотят найти базового перевозчика. Предыдущий - авиакомпания «Ред Вингс» - потерял этот статус после начала СВО и сокращения своей полетной программы.