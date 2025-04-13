За 2 месяца контракт с ВСУ подписали менее 500 мужчин в возрасте 18-24 лет

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Украины смогли привлечь в Вооруженные силы страны (ВСУ) менее 500 добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет за два месяца после введения контрактов для этой возрастной категории.
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