ПЕРЕЛОМ НЕ ЗА ГОРАМИ. К ОСЕНИ 2024 ГОДА РУССКАЯ АРМИЯ ЗАЙМЕТ ОДЕССУ И ХАРЬКОВ

Natalija Osminina

Ну, наконец-то, хоть до кого-то дошло, что только ЖЕЛАНИЕ ЮЖНОРУССКИХ ЛЮДЕЙ СДЕЛАЕТ ИХ ГОРОДА РОССИЙСКИМИ. Силой брать крупные украинские города никто не будет. И своих солдат терять нет смысла и мирняк украинский уничтожать вместе с их городами в хлам- никому не нужно. Путь один, накатанный - РЕФЕРЕНДУМ. И прав Юрий Голубь, что к началу нового года СВО значительно продвинеттся вперёд но без освобождения областных центров. Это значит, вплотную подойдет к Краматорску и Славянску , отбомбившись ФАБами по соляным копям, идущим от Соледара к этим городам по незаселенной области. При этом под предлогом "миротворчества" поляки возьмут Галицию, вегры -Прикарпатье, а румыны – Буковину. А на Волынь положил глаз Батька. Запад уже не будет поставлять оружие Украине и она просто будет взята в котел по всем границам.