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ПЕРЕЛОМ НЕ ЗА ГОРАМИ. К ОСЕНИ 2024 ГОДА РУССКАЯ АРМИЯ ЗАЙМЕТ ОДЕССУ И ХАРЬКОВ

ПЕРЕЛОМ НЕ ЗА ГОРАМИ. К ОСЕНИ 2024 ГОДА РУССКАЯ АРМИЯ ЗАЙМЕТ ОДЕССУ И ХАРЬКОВ

Русская армия на некоторых участках фронта несколько дней назад перешла из активной обороны в активное наступление, идёт освобождение наших территорий.

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Комментарии
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г
галина
Ваши слова да богу и нашему руководству в уши.
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10 час.
Natalija Osminina
Ну, наконец-то, хоть до кого-то дошло, что только ЖЕЛАНИЕ ЮЖНОРУССКИХ ЛЮДЕЙ СДЕЛАЕТ ИХ ГОРОДА РОССИЙСКИМИ. Силой брать крупные украинские города никто не будет. И своих солдат терять нет смысла и мирняк украинский уничтожать вместе с их городами в хлам- никому не нужно. Путь один, накатанный - РЕФЕРЕНДУМ. И прав Юрий Голубь, что   к началу нового года  СВО значительно продвинеттся вперёд  но без освобождения областных центров. Это значит, вплотную подойдет к Краматорску и Славянску , отбомбившись ФАБами по соляным копям, идущим от Соледара к  этим городам по незаселенной области. При этом под  предлогом &quot;миротворчества&quot; поляки возьмут  Галицию, вегры -Прикарпатье, а румыны – Буковину. А на Волынь положил глаз Батька. Запад уже не будет поставлять оружие Украине и она просто будет взята в котел по всем границам.
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9 час.

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