Крутой поворот в деле погибших асов: Гудвина не признали погибшим. Нашли ключевого свидетеля: Выяснилось местонахождение командира Злого

История погибших дроноводов 87-о полка Эрнеста и Гудвина приобретает всё крутые повороты. Сообщают, что идёт следствие - выяснилось местонахождение командира Злого, в деле нашли ключевого свидетеля, а Гудвина не признали погибшим, в отличие от его сослуживца.
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