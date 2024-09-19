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Крутой поворот в деле погибших асов: Гудвина не признали погибшим. Нашли ключевого свидетеля: Выяснилось местонахождение командира Злого

Крутой поворот в деле погибших асов: Гудвина не признали погибшим. Нашли ключевого свидетеля: Выяснилось местонахождение командира Злого

История погибших дроноводов 87-о полка Эрнеста и Гудвина приобретает всё крутые повороты. Сообщают, что идёт следствие - выяснилось местонахождение командира Злого, в деле нашли ключевого свидетеля, а Гудвина не признали погибшим, в отличие от его сослуживца.

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