Певица Вайкуле рискует лишиться оставшегося бизнеса в РФ

Бизнес-партнер певицы Лаймы Вайкуле хочет через суд забрать у нее оставшуюся в России часть бизнеса. Как сообщает Telegram-канал Mash, сейчас артистка продолжает зарабатывать в РФ, несмотря на то что публично отреклась от страны.
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