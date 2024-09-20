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Политика как она есть

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Певица Вайкуле рискует лишиться оставшегося бизнеса в РФ

Певица Вайкуле рискует лишиться оставшегося бизнеса в РФ

Бизнес-партнер певицы Лаймы Вайкуле хочет через суд забрать у нее оставшуюся в России часть бизнеса. Как сообщает Telegram-канал Mash, сейчас артистка продолжает зарабатывать в РФ, несмотря на то что публично отреклась от страны.

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