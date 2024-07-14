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Закон и Порядок

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"Вы головная боль для страны" Мигрантов снова разворачивают в аэропортах

"Вы головная боль для страны" Мигрантов снова разворачивают в аэропортах

Когда в январе число мигрантов, не сдавших экзамены на патент, составляло всего 0,8%, казалось, что ничто не сможет остановить эту армию хитрых иностранных специалистов обойти закон.

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