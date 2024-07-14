"Вы головная боль для страны" Мигрантов снова разворачивают в аэропортах

Когда в январе число мигрантов, не сдавших экзамены на патент, составляло всего 0,8%, казалось, что ничто не сможет остановить эту армию хитрых иностранных специалистов обойти закон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Чудовищный беспредел!»: Изверг из Госдумы предложил запретить депутатам-патриотам иметь недвижимость на Западе! Куда мы катимся?!
- "РУССКИЕ БЕРУТ РУЖЬЯ. ВОЙНА С МИГРАНТАМИ НАЧАЛАСЬ": ЧАТЫ САМООБОРОНЫ СОЗДАЮТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ И ЖДУТ ВЕТЕРАНОВ СВО
- УДАР БЕЛОУСОВА НА 200 МЛН € РАЗРЕШЁН ТОЛЬКО В ОТВЕТ: ПОЧЕМУ РУССКИМ НЕ ДАЮТ БИТЬ ПЕРВЫМИ
Свежие комментарии