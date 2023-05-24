Эрнандес приостановил переговоры с «Баварией» о новом контракте и общается с «ПСЖ». Защитнику нравится проект парижан

Как сообщалось ранее, стороны были близки к заключению договора сроком до лета 2027 года. По данным Foot Mercato, процесс приостановлен в связи с тем, что «ПСЖ» представил защитнику свой проект – и тому понравились планы парижан.
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