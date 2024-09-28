Факторинг помогает в международных расчетах

Факторинг начали применять для международных расчетов. Существуют примеры создания факторинговых компаний в дружественных России странах, и этот механизм активно набирает популярность, сообщает издание «Финансовый директор».
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