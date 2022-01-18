Пользователи Twitter выразили недовольство пьющими британскими политиками

Лондон, 18 января. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что премьер-министру Великобритании Борису Джонсону стоит уйти в отставку, хотя ранее в Сети появились фотографии, на которых он вместе с коллегами пьет пиво на рабочем месте.