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Пользователи Twitter выразили недовольство пьющими британскими политиками

Пользователи Twitter выразили недовольство пьющими британскими политиками

Лондон, 18 января. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что премьер-министру Великобритании Борису Джонсону стоит уйти в отставку, хотя ранее в Сети появились фотографии, на которых он вместе с коллегами пьет пиво на рабочем месте.

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