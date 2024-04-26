Кузов сварен как у «китайцев», советская проводка, странный герметик на задних арках, никакой аудиоподготовки. «Клубный сервис» разобрал Lada Niva Legend

«Клубный сервис» опубликовал видеоролик с разборкой Lada Niva Legend — частный владелец захотел улучшить машину путем установки шумоизоляции, а Илья Свиридов использовал шанс для того, чтобы оценить сборку машины.
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