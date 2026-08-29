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Кабмин продлил запрет на экспорт дизтоплива производителями до 30 сентября

Кабмин продлил запрет на экспорт дизтоплива производителями до 30 сентября

Запрет на экспорт производителям дизельного и судового топлива продлится до 30 сентября. Как сообщила пресс-служба правительства России, такое решение приняли для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке.

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