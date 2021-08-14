Талибы взяли контроль над городом за 50 км до столицы

Мятежники из движения «Талибан» (запрещено в Казахстане) 13 августа установили контроль над городом Пули Алам — административным центром афганской провинции Логар В сообщениях отмечается, что, таким образом, талибы находятся уже в 50 км от Кабула.
Мятежники из движения «Талибан» (запрещено в Казахстане) 13 августа установили контроль над городом Пули Алам — административным центром афганской провинции Логар В сообщениях отмечается, что, таким образом, талибы находятся уже в 50 км от Кабула.
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