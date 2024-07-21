Политика как он...
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Политика как она есть

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В России высказались о политическом будущем Зеленского

В России высказались о политическом будущем Зеленского

Политического будущего у президента Украины Владимира Зеленского на Украине нет, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Суд разберется. Басманный.
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16 час.
sk
serghei kapustin
Это его политическое будущее
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14 час.
Alex Nемо
Даю прогноз на тот случай если зеля доживёт до конца СВО. Международный трибунал - приговор за военные преступления - виселица в центре Киева. Но у меня почему-то существует твёрдая уверенность что он не доживёт даже до конца СВО...
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12 час.

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