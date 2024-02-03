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ПЦУ исключила Александра Невского из числа святых

ПЦУ исключила Александра Невского из числа святых

Раскольники не будут отмечать день памяти князя.картина Алексея Кившенко--> Синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) постановил исключить из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского.

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