ПЦУ исключила Александра Невского из числа святых

Раскольники не будут отмечать день памяти князя.картина Алексея Кившенко--> Синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) постановил исключить из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского.
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