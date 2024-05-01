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Глава тренерского совета сборной России Кравцов – о Гурули: «Боксер с больной психологией. Кому он нужен?»

Ранее Гурули заявил, что его пытались подкупить перед финалом ЧЕ против россиянина Тархана Идигова. «Гурули я лично несколько раз предлагал боксировать на проектах IBA, он везде избегал сильных соперников.

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