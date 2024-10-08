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Царьград

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Рогов: ВСУ стали срочно строить бункеры в районе Запорожья и Орехова

Рогов: ВСУ стали срочно строить бункеры в районе Запорожья и Орехова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) срочно возводят в районе подконтрольных им городов Запорожье и Орехов в Запорожской области, а также у Красноармейска в ДНР укрепрайоны с подземными бетонными бункерами.

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