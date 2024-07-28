МАСШТАБНЫЙ РЕЙД С УЧАСТИЕМ БРОНЕТЕХНИКИ ПРОШЕЛ ПО МИГРАНТАМ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ На автодорогах выставили 25 контрольно-пропускных пунктов полиции.
Обнадеживающие новости
Комментарии
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Виктор Шилин
Вот почему тыловые крысы имеют больше наград и регалий, чем боевые офицеры? Потому что боевым некогда, они Родине служат.
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12 час.
ВО
Виктор Окунев
Ребята, мариупольцы, гоните этих приспособленцев-незаменимых специалистов. Гоните их из Мариуполя. Иначе не будет вам там жизни.Эти суки все заполонят. А вы будете вкалывать. Они ненавидят русских, а если один проберется на хорошее место, весь аул будет там. Тогда вам будет плохо.
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11 час.
И
Искандер
Нихерасе – обнадёживающие новости»... Для полицейского рейда уже требуется БРОНЕТЕХНИКА, а разбираться с мигрантским беспределом «мобилизуют» ветеранов СВО. Всё остальное в стране уже не работает.
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10 час.
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