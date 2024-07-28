Обнадеживающие новости

Вот почему тыловые крысы имеют больше наград и регалий, чем боевые офицеры? Потому что боевым некогда, они Родине служат.

ВО

Виктор Окунев

Ребята, мариупольцы, гоните этих приспособленцев-незаменимых специалистов. Гоните их из Мариуполя. Иначе не будет вам там жизни.Эти суки все заполонят. А вы будете вкалывать. Они ненавидят русских, а если один проберется на хорошее место, весь аул будет там. Тогда вам будет плохо.