Не все потеряно: гениальные примеры исправления неудачных тату

Эх, вот здорово было бы, если б, когда мы пытались сделать себе татуировку в виде японского иероглифа, означающего в переводе «картошка» (или «сопли», или «асфальт», или «хрю-хрю»), нашелся кто-то, кто отговорил бы нас от этого необдуманного шага.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии