Запад готовит провокации по срыву выборов в России, предупреждает Госдума

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в выборный процесс в России Василий Пискарев заявил о том, что перед выборами Россией фиксируется активизация телефонных и интернет-мошенников, работающих с территории Украины и Евросоюза.