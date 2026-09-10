Запад готовит провокации по срыву выборов в России, предупреждает Госдума

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в выборный процесс в России Василий Пискарев заявил о том, что перед выборами Россией фиксируется активизация телефонных и интернет-мошенников, работающих с территории Украины и Евросоюза.
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