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Недовольные почти всеми сферами жизни французы вышли на массовые протесты

Недовольные почти всеми сферами жизни французы вышли на массовые протесты

Thomas Padilla/AP/TASS Массовые протесты вспыхнули во Франции на фоне ухудшения экологической и экономической ситуации в стране, а также проблем в социальной сфере.

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