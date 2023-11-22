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Вечерний Новосибирск

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Ребенка ошпарило кипятком в общежитии на Первомайке

Ребенка ошпарило кипятком в общежитии на Первомайке

Информация о происшествии на Твардовского, 8 появилась в паблике «Новосибирск с огоньком». По словам очевидцев, которые сняли видео, прорыв случился на пятом этаже, мужчину и маленького ребенка ошпарило кипятком, «их увезли на скорой в больницу».

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