Ребенка ошпарило кипятком в общежитии на Первомайке

Информация о происшествии на Твардовского, 8 появилась в паблике «Новосибирск с огоньком». По словам очевидцев, которые сняли видео, прорыв случился на пятом этаже, мужчину и маленького ребенка ошпарило кипятком, «их увезли на скорой в больницу».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии