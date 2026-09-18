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Вучич прибыл на Украину по приглашению Зеленского

Вучич прибыл на Украину по приглашению Зеленского

Президент Сербии Александр Вучич 18 сентября сообщил о своем приезде на Украину по приглашению главы киевского режима Владимира Зеленского.

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