ЧЕМПИОН УХОДИТ В ОТРЫВ. Обзор 13-го тура.

Лена МиськоСпортЧЕМПИОН УХОДИТ В ОТРЫВ. Обзор 13-го тура. Только казалось, что чемпионская интрига в РПЛ возрождена, как «Зенит» стремительно её похоронил.Вернуться к статье8НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛена Мисько«Химки» - «Урал»: в ворота гостей дважды не назначен пенальти. Судья прав? На 27-й и 37-й минутах матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» - «Урал» арбитр Павел Кукуян дважды правильно не наказал гостей 11-метровым ударом. В первом эпизоде мяч попал одному из игроков «Урала» в кисть правой руки, которая находилась в естественном положении. Во втором Иван Кузьмичев грудью парировал опасный удар по воротам. Оснований для назначения пенальти в обоих случаях не было. https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/himki-ural-v-vorota-gostey-dvazhdy-ne-naznachen-penalti-sudya-prav-1852316/кузнецов владимиравтор до сих пор думает что Черевченко тренирует Химки?Лена Миськовидимо автор считает что Ющенко не успел сделать Химки своей командой... ну и он пока еще и.о. не стоит придираться к мелочам )))Лена МиськоВот и сборная тура по версии болельщиков. Здесь сразу трое футболистов «Крыльев». И куда же без Агаларова ...Лена Мисько🟣 Форвард «Уфы» Гамид Агаларов забил 78 процентов всех голов команды в сезоне. В 13-м туре нападающий продлил результативную серию в Тинькофф РПЛ до трёх матчей. Также в итогах тура: ⚽️ самый быстрый гол сезона 🔝 рекордный мяч Артёма Дзюбы в чемпионатах России 💯 стопроцентный показатель реализации пенальти Даниила Фомина в РПЛ 📖 Знакомьтесь с итогами прошедшего тура на нашем сайте: premierliga.ru/news/rfpl/news_27325.htmlЛена Миськоочень приятная новость! * По информации, Наиль Умяров может восстановиться уже к матчу с «Лестером» в Лиге Европы. Решение будет приниматься в день вылета, но динамика восстановления хорошая и вселяет надежду. Напомню, что Умяров восстанавливается от травмы связок голеностопа, полученного в игре за молодежную сборную. Уже писали об этом и повторю: Наиль – лучший центральный полузащитник «Спартака» прямо сейчас. Нет ничего удивительного, что без него результаты команды сильно ухудшились. Поэтому не удивляет, что на руках Наиля – новый контракт до 2026-го. Заслуженно и, надеюсь, на пользу.Ruslan ZakirovУраааа! Умяров весьма вероятно вернется в игру. Теперь Лестеру - пи....нец. 7-1 выиграем, а Наиль сделает хэт-трик, как мы это всегда делаем, когда Умяров играет.Лена МиськоКомментарий скрытКомментировать
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