Начинается благоустройство парка на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы, в районе Отрадное, начались работы по реконструкции парка. Специалисты намерены демонтировать детские площадки и дорожки для проведения последующих работ, а также внести залоги на установку новой системы наружного освещения.
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