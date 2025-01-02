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Петербургский дневник

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Беглов: Экономический эффект от внедрения бережливых технологий на петербургских предприятиях составил 12,2 миллиарда рублей

Беглов: Экономический эффект от внедрения бережливых технологий на петербургских предприятиях составил 12,2 миллиарда рублей

На производственных потоках средняя выработка увеличилась на 44 процента Более 350 предприятий Петербурга участвуют в национальном проекте «Производительность труда».

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