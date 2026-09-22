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Хозяев с начала года нашли почти 2000 животных из приютов Москвы

Всего 1963 животных из московских приютов обрели хозяев с начала года: речь идет о 1436 собаках и 527 кошках.

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