Алматинцы раскритиковали новые троллейбусы

В южной столице полным ходом идет замена троллейбусного парка. Казалось бы, народ должен радоваться, но далеко не всем гражданам одинаково понравились новые низкопольные троллейбусы марки Yutong ZK6128BEVG.
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