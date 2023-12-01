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Алматинцы раскритиковали новые троллейбусы

Алматинцы раскритиковали новые троллейбусы

 В южной столице полным ходом идет замена троллейбусного парка. Казалось бы, народ должен радоваться, но далеко не всем гражданам одинаково понравились новые низкопольные троллейбусы марки Yutong ZK6128BEVG.

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