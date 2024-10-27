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В РФ стали чаще заказывать отечественное игристое на новогодние праздники

В РФ стали чаще заказывать отечественное игристое на новогодние праздники

Корпоративные клиенты стали чаще выбирать российское игристое вино вместо импортного шампанского. Увеличение стоимости импортного шампанского повысило интерес к доступным российским аналогам, информируют представители Fort и Ladoga, пишет РБК.

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